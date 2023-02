LIVE Sinner-Bonzi 6-2 1-4 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | arriva il break del transalpino

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Prima esterna vincente del francese. 40-40 Decolla il rovescio del numero 48 ATP, molto lontano dalla palla. 40-30 In ritardocon la risposta di rovescio. Palla del 5-2. 30-30 Sul nastro la risposta di dritto dell’altoatesino. 15-30 Il secondo passante di rovescio è quello buono. Forza Jannik! 15-15 Completamente fuori misura il rovescio diin uscita dal servizio. 15-0 Scarica questa risposta di dritto dell’azzurro. 2-4 Game. Attacco, volèe e smash a segno per Jannik, che ora deve ritrovarsi in risposta. 40-0 Fuori di poco la risposta di rovescio del francese. 30-0 Strappa la risposta di dritto. 15-0 Sfonda sulla diagonale di dritto. 4-1 Game. ...