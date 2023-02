LIVE Sinner-Bonzi 6-2 1-2 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | il francese cerca di reagire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Si ferma sul nastro la risposta del. 2-1 Game. Seconda al corpo a cuinon riesce ad opporsi. 40-0 Fa buona guardia a rete il tennista di Nimes. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Si spegne a metà rete il dritto del vincitore dell’ATP di Montpellier. 1-1 Game. Secondo gioco laborioso, chiuso finalmente da Jannik grazie al solito dritto lungolinea.tuttavia non è arrivato a palla break. AD-40 ACE, il secondo del game. 40-40 Insidiosissimo il rovescio tagliato diche manda in tilt Jannik. AD-40 Lunga la risposta bloccata di dritto del transalpino. 40-40 Di pochissimo in corridoio l’accelerazione di dritto dell’altoatesino. AD-40 ...