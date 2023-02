LIVE Sinner-Bonzi 4-1 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | il transalpino sblocca il punteggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Erroraccio di, che spedisce out il dritto a campo aperto. 15-0 Servizio esterno e dritto lungolinea vincente per Jannik. 4-1 Game. Con estrema fatica iltiene per la prima volta la battutando il. AD-40 ACE. 40-40 Risposta pesantissima di rovescio giocata dall’azzurro. Ancora una voltasi fa rimontare da 40-0. 40-30 Meraviglioso il passante di rovescio in corsa di. 40-15 In corridoio il dritto diin uscita dal servizio. 40-0 Ottima prima seguita da un comodo rovescio vincente per il francese, che ha tre chance perrsi. 30-0 Perde il controllo della risposta di ...