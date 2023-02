LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA | ori a Tviberg e Schmid | De Aliprandini fuori ai quarti | Bassino agli ottavi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDERESCI13.49 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento a domani per il gigante femminile. 13.47 Inutile dire che i due neo-campioni del mondo non hanno mai vinto in Coppa del Mondo nella loro vita…addirittura non è mai salita neppure sul podio. 13.46 I podi finali della gara: Donne Maria Therese(Norvegia) Wendy Holdener (Svizzera) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) Uomini Alexander(Germania) Dominik Raschner (Austria) Timon Haugan (Norvegia) 13.44 Per l’Austria si profila a questo punto l’incubo di un Mondiale senza ori, salvo sorprese tra gigante e slalom, soprattutto con gli uomini. 13.43 Primo oro e prima meda in questi ...