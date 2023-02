LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA | ora le finali | in palio le medaglie

Leggi su oasport

RESCI13.31 Nella finale per il bronzo, Haugan precede Pertl di appena 1 centesimo. Ora la pista blu sembra molto più veloce nella parte finale. 13.29 Pazzesco, stesso tempo tra Tviberg e Holdener nella prima manche. Ricordiamo che, in caso di parità anche dopo la seconda, verrebbe assegnato l'oro ad entrambe. 13.27 Lamure precede Stjernesund di soli 5 centesimi, tutto aperto per il bronzo. 13.26 Ora la prima manche dellefemminili. 13.25 L'Austria non ha ancora vinto ori in questo Mondiale: oggi Raschner può salvare il bilancio, anche perché nei prossimi giorni gli austriaci non partiranno di certo favoriti nei giganti e negli slalom. 13.23 Lemaschili: 3°-4° posto: Pertl (Austria)-Haugan ...