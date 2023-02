LIVE – Olimpia Milano-Brescia 0-2 | quarti di finale Coppa Italia A1 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida per ididelle Final Eight diA1di. Derby lombardo che apre il torneo: si gioca su gara secca, quindi, nonostante i meneghini rimangano ampiamente favoriti, tutto è ancora da scrivere. Infatti, gli uomini di coach Magro cercheranno di sfruttare questo match per dare una scossa a questo inizio didavvero negativo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 15 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

Alle 18 la Germani esordisce nella Final Eight di Coppa Italia di Torino. Al Pala Alpitour incontra subito l'avversaria più forte, ossia l'Milano , capolista in serie A. Messina, per il match, ha deciso di non portare tra i dodici il grande e di giornata Naz Mitrou - Long. La vincente incontrerà, sabato, la squadra che avrà la ...Le migliori otto squadre del girone d'andata di Seria A -Milano, Virtus Bologna, Brescia, ... Tutti i match saranno anche in simulcast su Eurosport 2 e instreaming su discovery+. Inoltre, ...

Final Eight 2023 LIVE | La diretta testuale di Olimpia Milano-Brescia RealOlimpiaMilano

Come vedere Olimpia Milano-Brescia in streaming Punto Informatico

LIVE F8 - Olimpia Milano vs Germani Brescia, la diretta | Coppa Italia Pianetabasket.com

LIVE Varese-Olimpia Milano 18-21, Serie A basket 2023 in DIRETTA: iniziata la 187^ edizione del derby lombardo OA Sport

Diretta OpenjobMetis Varese-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming DAZN

In diretta dal Pala Alpitour di Torino il primo quarto di finale di queste Filan Eight 2023 tra l'Olimpia Milano e la Germani Brescia. Palla a due alle ore 18. Per Brescia ancora indisponibile Cobbins ...Coach Alessandro Magro della Germani Pallacanestro Brescia - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it Alle 18 la Germani esordisce nella Final Eight di Coppa Italia di Torino. Al Pala Alpi ...