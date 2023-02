LIVE Novara-Vakifbank Istanbul 2-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | la Igor torna in vantaggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 La diagonale di Adams. 1-0 Gunes non trova il campo con il servizio. 20.53 Inizia il quarto set. 20.50 Laprende il controllo del terzo set e seppur con qualche difficoltà in chiusurainnel match che deciderà le sorti del gruppo C di. 25-22 ADAMS CHIUDE IL TERZO SET!DI NUOVO AVANTI NEL MATCH! 24-22 Ace turco, Vakif a -2. 24-21 Egonu trova il mani out del muro, quarto set-point annullato dal Vakif. 24-20 Lungo scambio che si chiude con la pipe di Gabi, time out Lavarini. 24-19 Errore di Karakurt sulla diagonale, deve chiudere ora. 24-18 Ancora Egonu. 24-17 Egonu trova il mani out del muro e tiene vivo questo terzo ...