LIVE Biathlon | 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Vittozzi per ora l’unica big pulita al primo poligono | Wierer un errore

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELL’INDIVIDUALE14:52 ai 3.6km due italiane davanti a tutte!viaggia con 7.72 su Comola, mentre Simon a quel rilevamento paga 45?. 14:51impressionante di Julia Simon! La francese a parità di errori dopo 2 poligoni ha 15? di margine su. 14:50prova a rimettersi in gara trovando un solidoin piedi. Nel secondo giroperde meno disu Simon. 14:49 Una terra anche per Hanna Oeberg! Mentre arriva il secondoper Davidova. 14:48 Nel secondo giro Simon porta il suo vantaggio sual km 5.3 sui 13?. Comola, autrice di un ...

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile, valida per i Mondiali 2023 di Biathlon in programma a Oberhof (Germania). Gara attesissima in casa Italia, ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22. Si chiude qui la nostra diretta ... in Germania, i Mondiali 2023 di biathlon: in programma l’individuale 15 km femminile alle ore 14.30, che vedrà al via ...