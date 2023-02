LIVE Biathlon | 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | H Oeberg medaglia d’oro | Vittozzi di bronzo ! Comola splendida 4a

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELL’INDIVIDUALE16:00 In attesa degli ultimi arrivi, possiamo già ufficializzare i risultati. Doppietta per la Svezia, con l’Italia che trova ladie unain quarta posizione.per Hanna, che con il 19/20 al poligono trova la terza affermazione in un grande evento nell’individuale, scrivendo la storia. Argento per Linn Persson, perfetta in piazzola arrivata ad appena 10? dalla compagna di squadra. Terza posizione eper Lisa, con un ritardo di 28? dalla vincitrice e un ultimo bersaglio mancato che grida vendetta. 15:58 Si è chiuso il poligono ...

C:ti Mondiali Inseguimento Femminile (diretta) da Oberhof. I risultati e la classifica della sprint maschile dei Mondiali di biathlon, in corso sulle nevi tedesche di Oberhof.

SPOX tickert das Rennen live mit. Gestern waren die Herren mit ihrem Einzelrennen an der Reihe, heute sind es die Frauen, die sich bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof um Medaillen streiten.Der norwegische Biathlon-Dominator könnte an der WM in Oberhof bei allen 7 Starts gross abräumen. Das gab es noch nie.