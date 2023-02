LIVE Biathlon | 15 km femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | H Oeberg lanciata verso l’oro | Vittozzi momentaneamente bronzo ! Comola splendida 4a

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELL’INDIVIDUALE15:43 Zdouc 14ma all’arrivo davanti a Dorothea Wierer, per l’austriaca un solo errore al tiro. 15:41 In sesta posizione una grande sorpresa, l’estone Tomingas con due errori ha un distacco di 2’23” da Hanna. Mentre Auchentaller è sul limbo per entrare nella mass di domenica. 15:40 Julia Simon all’arrivo è in quinta posizione. La francese con il 17/20 ha un ritardo di appena 1’21” dalla vincitrice. 15:38 Kebinger sbaglia 2 volte al quarto poligono e vede svanire le possibilità di un buon piazzamento. 15:37 Auchentaller all’arrivo è 19ma con il 18/20, ma a breve la finlandese Minkkinen le andrà davanti. 15:35 Zero di Passler al terzo poligono, mentre Auchentaller ai 14.3km mantiene la 20ma posizione, che potrebbe regalare ...

I risultati e la classifica della sprint maschile dei Mondiali di, in corso sulle nevi tedesche di Oberhof. La vittoria è andata ancora una volta a Johannes ...

Die Biathletinnen kämpfen heute im Einzelrennen um weitere Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Oberhof. SPOX tickert das Rennen live mit.Gestern waren die Herren mit ihrem Einzelrennen an der Reihe ...Der norwegische Biathlon-Dominator könnte an der WM in Oberhof bei allen 7 Starts gross abräumen. Das gab es noch nie.