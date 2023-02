LIVE Atletica | Meeting Lievin 2023 in DIRETTA | Marcell Jacobs firma 6 64 in batteria Bene Battocletti e Stecchi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI AVVERSARI DIOGGI: SFIDE A OMANYALA E CISSÉ 20.27 Nadiaè sesta nei 3000 metri con il tempo di 8:46.32. Vince l’etiope Welteji con 8:34.84. 20.24 Si migliora ancora Tentoglou! 8.37! Monstre il greco: secondo lo svedese Montler con 8.06. 20.20 Grande prestazione di Tentoglou che vola già nel salto in lungo: 8.32, miglior prestazione mondiale stagionale. 20.18 Cominciano i 3000 metri femminili con la nostra Nadiaal via. 20.16 Solo Koppelaar ha finora saltato 5.73 come. 20.14 GRANDE CLAUDIO! 5.73 al primo tentativo: miglior risultato stagionale! L’azzurro può staccare il pass per Istanbul con il prossimo salto. 20.12 Entra in gara anche Armand Duplantis ...

PALERMO - Prosegue la preparazione e tattica del Palermo, al 'Tenente Onorato' di Boccadifalco, in vista della sfida di sabato 18 febbraio contro il Frosinone. Nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, i rosanero hanno svolto un

Alle 20.05 la batteria di Marcell Jacobs al meeting indoor di Liévin, in Francia, nei 60 metri. Finale in programma alle 21.28. In gara anche i mezzofondisti Nadia Battocletti (3000), Federico Riva ...Marcell Jacobs ha scelto Lievin, classica della stagione dell’atletica indoor, a un passo da quella Roubaix sinonimo di ciclismo. Non c’è il pavè, ma il tartan per un meeting con un cast d’eccezione e ...