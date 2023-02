LIVE Atletica | Meeting Lievin 2023 in DIRETTA | 6 57 per Marcell Jacobs battuto da Omanyala | Stecchi fa 5 82 e si qualifica agli Europei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI AVVERSARI DIOGGI: SFIDE AE CISSÉ 22.14 Nell’asta femminile sale a 4.83 Moon che adesso prova i 4.90. 22.10 In pista ora i 3000 metri piani maschili. 22.08 Vince Povea nel triplo femminile davanti alla connazionale Perez Hernandez (14.65). 22.03 50.22 per Femke Bol! Record del: non riesce a scendere sotto i 49.96. 22.01 Seconda serie dei 400 metri femminili: c’è Femke Bol. 21.58 Nell’asta femminile arrivano a 4.78 la slovena Sutej e la statunitense Moon. 21.55 Gran tempo della polacca Kaczmarek nei 400 metri femminili: 50.90, record nazionale polacco. 21.51 Gran salto della cubana Povea nel triplo: 14.81. 21.47 Settimo Federico Riva che corre un 3:37.74 di mezzo secondo superiore al record italiano. 21.44 ...