Lite Lukaku-Barella | l’Inter prende provvedimenti! Cosa può succedere

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), Inter pronta are provvedimenti dopo quanto accaduto lunedì sera al Ferraris: lo scenario Latradel Ferraris non passerà impunita, specialmente per via del momento di nervosismo che si vive in casa Inter, con la società intenzionata a riportare la calma. Secondo quanto riferisce l’odierna edizione del Corriere della Sera, il caso verrà presto preso in esame e il club potrebbe comminare una salata multa a entrambi i protagonisti della vicenda. Inzaghi ha comunque sottolineato come il caso sia già rientrato. L'articolo proviene da Calcio News 24.