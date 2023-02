Lite Lukaku-Barella | i tifosi sui social si schierano dalla parte di Big Rom – TS

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Uno degli episodi che di più ha fatto discutere di Sampdoria-Inter è stata latra. Suilaè stata oggetto di discussione, e inerazzurri hanno subito scelto da chestareDEL BELGA – Latraè stata uno degli episodi più discussi della sfida tra Sampdoria e Inter. Inerazzurri hanno commentato quanto accaduto sui, e la maggiordi loro ha preso le difese del numero 90 nerazzurro. I supporters dell’Inter si dicono stanchi di vederesbracciare in continuazione. Alcuni, però, criticano anche il belga per le parole ...

E allora c'è Romelu, che fisicamente è il doppio di Barella con i suoi 191 cm e i suoi 100 chili ma che in campo è come un gigante buono, uno che mette la lealtà sportiva al primo posto. C'è ......di campo, come invece Inzaghi ha voluto far credere nel post partita, sminuendo l'accaduto. Quella di Barella è una consuetudine di cui i compagni iniziano ad essere stanchi e lo sfogo di...

Inter, Inzaghi: 'Penalizzati dal risultato, è mancato solo il gol. Lukaku-Barella Sono cose che non voglio vedere' Calciomercato.com

VIDEO Lukaku-Barella, lite e insulti in Sampdoria-Inter La Gazzetta dello Sport

Furiosa lite Barella-Lukaku, il belga: «Basta. Non si fa così, figlio di pu***» L'Unione Sarda.it

Lukaku-Barella, nervi tesi in casa Inter: lite in campo VIDEO Tuttosport

Samp-Inter, lite Lukaku-Barella. Cds: “E’ intervenuto Lautaro: ecco cos’ha fatto” fcinter1908

La scenata in diretta tv non è stata gradita dal club: episodi del genere danneggiano l'immagine dell'Inter. E Barella non è nuovo a comportamenti simili.NAPOLI - Prosegue il volo delle aquile azzurre, s'arrende anche l'ultima inseguitrice più vicina che poi era ed è lontanissima: la squadra cinese dei bauscia per caso che non va oltre il risultato in ...