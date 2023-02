Lite Calenda-Bersani su centrosinistra unito “Mai con Conte e M5s” “Tu sei tu | io sono anche noi” Floris | “Siamo in psicanalisi pura”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lungo e serrato confronto a Dimartedì (La7) tra Pier Luigidi Articolo Uno e il senatore di Azione, Carlo. Il nodo della discussione è la costruzione di un polo dialternativo alla destra, tema sul quale i due interlocutoriin totale disaccordo.parte dall’analisi del voto e afferma convintamente che “un’ammucchiata” inclusiva del M5s avrebbe portato a una maggiore emorragia di voti per i singoli partiti componenti dell’eventuale alleanza.dissente: “Bisogna ricominciare da capo. Adesso è ora di dircelo chiaro e di guardarci in faccia tutti: Azione, Pd, M5s. E ci diciamo: qual è il nostro avversario? È necessario partire da lì, perché ioconvinto che dentro queste forze non sia chiara questa scelta. Vogliamo fare ...

La rassegna stampa IL CORRIERE DELLA SERA 'Auto green,con la Ue', apre il maggiore quotidiano ... 'Terzo polo, gelo tra Renzi e. Il Pd resiste nelle città' è il secondo titolo in evidenza. ...... "Abbiamo saldamente cambiato più volte la data delle primarie"; "Siamo saldamente alleati a giorni alterni con il Movimento 5 Stelle"; "Siamo saldamente incon Renzi e". Ah no, questa è ...

Lite Calenda-Bersani su centrosinistra unito. “Mai con Conte e M5s” Il Fatto Quotidiano

"Adolescente capriccioso", "Guardati allo specchio". Ancora lite ... ilGiornale.it

Piazzapulita, lite Calenda-Appendino: "Mi vuoi rispondere" Liberoquotidiano.it

Pd, M5S, Terzo Polo: sonora sconfitta e lite Dem e Calenda StrettoWeb

TgLa7d del 14 febbraio 2023 TGLA7

C'è modo e modo per analizzare una sconfitta elettorale. Al Nazareno, per esempio, pare quasi che abbiano vinto ...ROMA - Un voto che rafforza Giorgia Meloni e pone un argine alle liti: "Siamo il primo partito ma anche gli ... un Parlamento senza opposizione non è un Parlamento". Calenda ha detto: gli elettori non ...