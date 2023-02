Lite a Sanremo | svelate le due protagoniste | non c’entra niente Anna Oxa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Vi ricordate dellaal Festival diprontamente smentita dall’ufficio stampa della Rai portata alla luce da Deianira Marzano e Amedeo Venza? Il tutto era stato chiuso come una fake news ma oggi i due – in collegamento con Casa Pipol – sono ritornati sull’argomento. “Era serata inoltratissima e noi che facevamo le pagelle stavamo belli e tranquilli, quando ci arriva un messaggio da una persona che era all’Ariston. Vi dico solo che è uno stilista di Napoli che era presente nel dietro le quinte. Quello che è successo non è avvenuto durante la diretta, ma durante le prove. Si racconta che durante le proveOxa abbia dato il peggio di sé”. Le parole di Amedeo Venza sono state subito rettificate da Deianira Marzano che ha sottolineato come loro avessero fatto solo le iniziali, “A” e “M”. “Ma questo l’hanno detto loro, noi non ...

Latra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston a2023 ha fatto parecchio discutere. Voci, vide e indiscrezioni si sono susseguite senza ...... 'Chiara perdonalo' Fedez e Chiara Ferragni in crisi, spunta il video del passato: 'Lo annunciamo dopo'. I fan: tutto calcolato Chiara Ferragni e Rocco Siffredi, insieme dopo lacon ...

Lite tra Fedez e Chiara Ferragni, ecco dove si vedrà cosa è successo davvero a Sanremo Corriere dello Sport

Sanremo 2023, lite Ferragni-Fedez dopo il bacio di Rosa Chemical VIDEO Tuttosport

Sanremo 2023, parla l'autore che ha assistito alla lite dei Ferragnez: «Fedez mi ha fatto tenerezza, la risposta di Chiara ... Open

Lite Ferragni-Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical: parla il testimone Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni e Fedez, lite per il bacio con Rosa Chemical I social tra ironia e dubbi IL GIORNO

Che dopo Sanremo 2023, ci saremmo interessati ad altro, e dire che di temi ce ne sono pure parecchi. E invece no. L'affaire Fedez-Chiara Ferragni continua ad appassionare l'Italia (non tutta, per ...reduce dalla conduzione del festival di Sanremo, e anche durante quell’intervista non si è certo risparmiato. Infatti, Morgan è famoso per le sue uscite improbabili e per le liti che continua a ...