Lisbona | pacco sospetto all’ambasciata italiana La Farnesina | «Scritte aggressive ma non riconducibili agli anarchici»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un«di dimensioni insolite» è stato recapitato stamattina per posta, in Portogallo. Lo rende noto la. Sembra che sulci fossero «ma nona movimenti». La confezione non è stato aperta dal personale dell’ambasciata ma consegnata alla polizia locale, che ha allestito uno spazio antistante la sede diplomaticaper gestire la situazione. La precisazione dellanell’escludere – almeno per ora – la pista anarchica si deve alle crescenti tensioni delle ultime settimane. Da inizio anno, infatti, il peggioramento delle condizioni di Alfredo Cospito ha ...

Unsospetto "di dimensioni insolite" è stato recapitato stamattina per posta all'ambasciata italiana a, in Portogallo. Lo rende noto la Farnesina . Sembra che sulci fossero "scritte aggressive ma non riconducibili a movimenti anarchici". La confezione non è stato aperta dal personale ...Unsospetto "di dimensioni insolite" è stato recapitato per posta, nella mattinata del 15 febbraio, all'ambasciata d'Italia a. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Sulc'erano "scritte aggressive ma non riconducibili a movimenti anarchici". Non è stato ovviamente aperto dal personale dell'ambasciata ma ...

Pacco sospetto all’ambasciata italiana a Lisbona: edificio circondato dalla polizia TPI

PACCO SOSPETTO ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A LISBONA - Mondo Agenzia ANSA

Lisbona: recapitato un pacco sospetto all'ambasciata d'Italia RaiNews

Pacco sospetto all’ambasciata italiana a Lisbona Agenzia Nova

Marco Mengoni in testa anche dopo la quarta serata, poi Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia RaiNews

Un pacco sospetto "di dimensioni insolite" è stato recapitato stamattina per posta all'ambasciata d'Italia a Lisbona. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Sul pacco c'erano "scritte aggressive, ma ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...