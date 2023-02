L' intervista - Catini Mercedes | Il diesel plug-in è la soluzione ottimale per le aziende

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Christianè approdato nel 2003 alla-Benz per ricoprire diversi incarichi nello sviluppo delle vendite e della rete, occupandosi anche del brand AMG; dal 2017 riveste il ruolo di corporate & fleet sales manager dell'azienda. Nel 2022 avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?I tempi di consegna sono legati a molti fattori, dallo shortage dei semiconduttori al conflitto in Ucraina. Ci auguriamo a breve un graduale ritorno alla normalità, in qualche modo già anticipata dall'introduzione di nuovi modelli, come per esempio la nuova GLC per la quale abbiamo registrato una normalizzazione della produzione che ci ha permesso di comunicare ai nostri clienti, al momento dell'acquisto, una data certa della consegna. Quali sono le alimentazioni alternative e le tecnologie di bordo più richieste dai fleet manager?Sicuramente le ...