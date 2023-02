L’Inter vuole Kessie Calciomercato com

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo un recente rapporto de La Gazzetta dello Sport,sarebbe interessata a provare a firmare Francknella finestra di mercato estiva., arrivato al Barcellona dall’AC Milan lo scorso anno, non è stato all’altezza delle aspettative da quando è arrivato al Camp Nou. Il centrocampista 26enne non è riuscito a inserirsi nel posto giusto per gli uomini di Xavi e anche se potrebbe non essere necessariamente colpa sua, sta sicuramente iniziando a sembrare un’anatra fuor d’acqua. Adesso, nonostante abbia trascorso cinque anni in AC, potrebbe farsi nemico entrando nella metà azzurra del Milan. In questo momento, sembra cheesse delpersia molto superficiale. In egual misura, però, a pochi mesi ...