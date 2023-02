Preso atto che gli attacchi morivano inevitabilmente tra le gambe dei difensori o in tribuna, toccava all'inventarsi qualcosa a partita in corso. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Il talento, l', la Roma, la maglia azzurra, i ghiribizzi, l'infortunio, i tatuaggi, il Milan e ... Se Zaniolo va in Turchia, è un sistema impoverito, nei conti e negli ingranaggi; e s', un'...

L'Inter si inceppa Inzaghi esca dai soliti schemi La Gazzetta dello Sport

Inter, Lautaro s'inceppa ma non può fare tutto lui: i compagni non segnano da più di un mese TUTTO mercato WEB

Le pagelle di Lautaro: si inceppa il Toro, si ferma l'Inter. Non segnerebbe nemmeno senza portiere TUTTO mercato WEB

GdS - L'Inter blocca un talentuoso difensore classe 2004: c'è un'idea chiara Fcinternews.it

Juve e Roma ok, ma che sofferenza. L'Inter frena in casa col Como La Gazzetta dello Sport

Tra infortunio e ritorno a pieno regime, sono in corso importanti valutazioni in casa Inter per quanto riguarda il futuro del belga, sempre più orientato al ritorno al Chelsea. NIENTE INTER – Non era ...Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del Club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di gi ...