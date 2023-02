L’Inter Primavera piega il Cagliari | 2-3 il finale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)espunga il campo delUn super Esposito con una sua tripletta regala la vittoria alsul, nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di categoria. Il primo tempo inizia con ritmi lenti e con le due squadre che cercano di studiarsi. Il primo squillo arriva al 12?, quando Stankovic su punizione colpisce la barriera. Due minuti dopo si sblocca il match. Ancora l’ottimo Stankovic dalla destra pennella in area per Esposito che di testa realizza un gran gol. Inter in vantaggio. I padroni di casa però non si abbattono e reagiscono al 22?, realizzando la rete del pareggio con Palomba che da pochi passi non sbaglia dopo un’incertezza di Calligaris. I rossoblù sei minuti più tardi ribaltano il risultato con Veroli, ...

ANALISI Inzaghi sa che non ha vinto contro la penultima in classifica e che ha gettato nel cestino una grande occasione per allungare a +5 sulle dirette concorrenti per un posto nella

