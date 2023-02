L’Inghilterra studia il fenomeno De Zerbi | attira l’avversario per infilarlo in verticale SkyUk

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In Inghilterra apprezzano il lavoro di Deal Brighton al punto da essere considerato migliore di Potter, che nel frattempo si è accasato al Chelsea. Sky Sport Uk ha deciso di analizzare la tattica dell’allenatore italiano la cui influenza sulla squadra inglese e sul campionato va oltre i meri risultati raggiunti: “Ma l’influenza di Denon riguarda solo i risultati raggiunti ma il modo in cui la sua squadra li sta raggiungendo. Il Brighton da tempo basa il suo gioco sul possesso palla. Ora, il dominio totale del gioco sta diventando la norma. I numeri sono sorprendenti.” Contro il Crystal Palace il Brighton ha raggiunto il 70% di possesso palla per la quinta volta in questa stagione. Il City di Guardiola, quello che al Barça aveva sdoganato il concetto di tiki-taka, ha raggiunto lo stesso risultato solo 4 volte. E proprio Guardiola aveva ...

Non ho dimenticato il quarto di finale contro. ...'adattamento è una grande lezione del tuo viaggio "Sì, perché sono ... Guarda come reagisci, ti. Cerca di non farsi vedere, ......Lo abbiamo chiesto al sociologo Gino Mazzoli che da anni... una vera e propria fuga di manodopera non qualificata,'...1.300 euro per non fare propriamente'ingegnere e va indove ...

L'Inghilterra studia il fenomeno De Zerbi: attira l'avversario per ... IlNapolista

Alternative Legal Firm e uberizzazione della professione Legalcommunity

Brexit, il Regno Unito ha perso 32 miliardi di euro in investimenti RaiNews

Charlotte d'Inghilterra batte George: è lei la bambina più ricca del mondo Io Donna