L’importanza della valutazione di impatto delle politiche pubbliche e delle regolazioni in Italia Ne parla all’Apef Enrico Giovannini

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mi associo ad Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, che ospita questo annuncio dell’importantissimo incontro promosso dal professor Carlo Lauro, Presidente dell’Associazione Professori Emeriti Federiciani e dall’Accademia Pontaniana, lunedì 20 febbraio, a via Mezzocannone 8, dal titolo Lad’Regolamentazione, con la partecipazione digià Presidente dell’Istat e Ministro con il Governo Draghi. La locandina del Convegno Alcune mie collaborazioni a ildenaro.it, “Le esperienze cognitive dall’Alberovita”, le ho proprio ispirate alle tematiche oggetto dell’incontro alle quali non solo la comunità scientifica che ci circonda è interessata, e non da ...