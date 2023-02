Lidia Poet | Matilda De Angelis è la prima avvocata d' Italia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tra i protagonisti della storia, insieme all', anche Jacopo Barberis , un giornalista della Gazzetta Piemontese: anticonformista, condivide conideali moderni e progressisti, diventando ...

È uno dei titoli più attesi di questo 2023, e finalmente dal 15 febbraio è disponibile nel catalogo di Netflix : stiamo parlando de La legge di, la nuova serie con protagonista Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia. Una produzione tutta italiana, prodotta da Groenlandia e creata da Guido Iuculano e Davide ...Senza un quattrino ma piena di orgoglio,trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo ...

Torino, fine Ottocento. La protagonista è Lidia Poët, una giovane donna a cui viene negato di esercitare la sua professione: una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima la sua ...I casi al centro dei sei episodi di “La legge di Lidia Poët” (su Netflix dal 15 febbraio) sono inventati. Come pure alcune “licenze narrative” volutamente anacronistiche e moderne come, per esempio, ...