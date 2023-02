Lidia Poët | dal 15 febbraio su Netflix

, però, non si arrende, e inizia a lavorare nello studio legale del fratello Enrico ; nel frattempo, si prepara per fare ricorso e convincere la Corte di essere un'ottima avvocata e di meritare ...Da oggi 15 febbraio 2023 debutta sulla piattaforma di streaming on demand Netflix la nuova serie originale La legge di, prodotta da Matteo Rovere e con protagonista Matilda De Angelis . La serie, composta da un totale di 6 episodi , è una produzione Groenlandia creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, e ...

Quella legge "vietata alle donne". Così Lidia Poët fece la storia ilGiornale.it

La legge di Lidia Poët - Serie tv - la Repubblica la Repubblica

Al Museo del Cinema i costumi di Lidia Poët Tiscali

Tumori, la responsabile degli screening: "Alimentazione, stile di vita ... IlCuoioInDiretta