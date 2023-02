Leverkusen-Monaco Europa League | 16-02-2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xabi Alonso ritrova Schick | Clement quasi al completo

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È stata una giornata di gloria quella vissuta daldinel Cashico contro il Paris Saint Germain: con gli avversari profondamente rimaneggiati in vista dell’imminente impegno Champions, Ben Yedder e compagni hanno ottenuto un’importante vittoria per 3 a 1 che li avvicina ulteriormente al quarto posto in classifica. L’impegno europeo, valevole per i playoff di, vede gli asemist impegnati contro ildi. Per InfoBetting: Scommesse Sportive e