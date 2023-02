L’Europa avvia infrazioni su Reddito di cittadinanza e Assegno unico

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Doppia bordata della Commissione europea a due provvedimenti chiave sulle politiche sociali in Italia negli ultimi anni. L'esecutivo comunitario ha infatti annunciato di averto una procedura di infrazione contro la penisola, inviando una lettera di costituzione in mora suldi, varato nel 2019 dal primo governo Conte. E con provvedimento separato hato una procedura analoga in merito all'per i figli, introdotto nel 2021 sotto l'esecutivo Draghi al termine di un processo pluriennale di revisione delle normative sul tema. In entrambi i casi, secondo l'esecutivo comunitario questi sussidi risultano "discriminatori" riguardo al trattamento dei cittadini Ue e extracomunitari e violano le regole comuni sulla libertà di circolazione dei ...