Letta al New York Times | “Meloni meglio delle aspettative” E Orlando attacca | “C’è qualcosa che non va”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Giorgiaè una che “segue le regole”, “è forte”, e – tutto sommato – si è rivelata “di quanto ci aspettassimo”: parola di Enrico, che in un’intervista al Newtraccia un bilancio dei primi mesi di governo della maggioranza di centrodestra. In un articolo titolato “Italy’s Hard-Right Leader Vexes Europe by Playing Nice, Mostly” (“La leader di estrema destra italiana irrita l’Europa fingendosi gentile”) scritto dal giornalista Jason Horowitz il segretario uscente del Pd ha riconosciuto alla premier di aver superato lein materia finanziaria. E si compiace del fatto che la leader di Fratelli d’Italia abbia abbandonato la retorica aggressiva verso l’Ue decidendo di “seguire le regole” ed evitando di “commettere errori”. “È in quella luna di miele ...