Letizia di Spagna fa discutere | pantaloni carrot in pelle e foglie d’oro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)disi è presentata con un paio dia carota in, firmati Hugo Boss, all’udienza a Palazzo della Zarzuela. Il suo look monocromatico rosso scuro, quasi bordeaux, ha però fatto moltodividendo gli esperti di moda se fosse da promuovere o bocciare.di, il look monocromatico Dopo il viaggio in Angola dove ha sfoggiato outfit molto eleganti,diha ripreso la sua agenda di lavoro che l’ha vista protagonista di diversi appuntamenti a Madrid. La Reina ha preferito riciclare le mise, indossando prima il suo tailleurgessato, anni Ottanta, con giacca dalle spalline sporgenti e fusciacca in vita, firmato Inés Martín Alcalde e riproponendo poi l’outfit ...

Come sempre è la reginadia indicarci la via dello stile, e questa volta non solo per il suo impeccabile gusto in fatto di abiti ma anche grazie al suo occhio per gli accessori che dimostrano quanto sia sul ...A MilanoMoratti ha preso il 12% dei voti, molto poco. La sanità in Lombardia Anche la ...ancora di più verso il fiume A Porto Tolle hanno dovuto comprare un desalinizzatore dallaper ...

Letizia Ortiz, è suo l'anello perfetto per San Valentino Vanity Fair Italia

Famiglie reali, le news: da Letizia di Spagna in Angola a Kate in Cornovaglia. FOTO Sky Tg24

Letizia di Spagna e la lezione di stile buona per tutte le grandi occasioni Vanity Fair Italia

Letizia di Spagna: il look reale con colletto bianco in stile Mercoledì Vogue Italia

Re Felipe di Spagna: 55 anni d'età, 9 da re e una vita all'ombra della moglie Letizia la Repubblica

Le corti europee non sono mai state così unanimi nel decretare una nuova legge. Tranquille non parliamo di costituzione tantomeno di politica, ma dell’ultima tendenza moda che ha fatto innamorare la p ...8 febbraio 2023, in Luanda (Angola), su invito dei Sovrani di Spagna, alla presentazione dell'Universidade ... Durante l'incontro il re Felipe VI e la Regina Letizia hanno a lungo conversato su temi ...