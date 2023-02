Leonardo al mattino | LeiLa Stars di sera | “Faccio la drag queen per abbattere i muri del pregiudizio”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lui è un ragazzo acqua e sapone, con due grandi occhi azzurri e una testa sempre in fermento per i troppi sogni e le molte idee. Di giorno studia per diventare un nutrizionista. Ma di nottecambia completamente. Due ore e mezzo di trucco e parrucco e si trasforma in, una bellissimaspigliata ed ironica, capace di coinvolgere nei suoi show un pubblico di tutte le età. “Il mio sogno è quello di contribuire addel– racconta a Luce! il 22enne di Cesena che da tre anni risiede a Urbino -. L’emozione più grande è quando vedo che ai miei spettacoli si divertono bambini, ragazzi e anziani di tutti i ceti sociali e di tutte le età. Perché io so che quando ci si trova a condividere una risata si ...