Leo Gassman vince il premio Casa Sanremo con il video ”Terzo Cuore”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Leoil trofeo delper ildel singolo “”. Leon vincitore delUfficio StampaIl cantautore Leon si aggiudica, per ildel singolo “”, il trofeo delSoundies Awards ; il primonella storia italiana dedicato aiclip delle canzoni in gara al Festival di, destinato alle case discografiche. La motivazione: per il punto di vista ...

"Terzo cuore parla di un amore eterno destinato a non essere mai dimenticato" raccontaGassmann "È il nostro cuore di scorta che non smetterà mai di battere e del quale è difficile fare a meno. ...Il record di ascolti, le polemiche, i vincitori: In studio Amadeus, Gianluca Grignani,e LDA: in collegamento invece Paola e Chiara, i Cugini di Campagna e tanti altri big del Festival.

Il cantautore Leo Gassmann si aggiudica, per il video del singolo “Terzo Cuore”, il trofeo del Premio Casa Sanremo | Soundies Awards ; il primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle ...Non solo musica a Sanremo 2023. Nei cinque giorni del Festival gli artisti si sono sfidati anche in una sorta di torneo di calcio balilla al termine del quale il vincitore Leo Gassman ha devoluto la r ...