Leclerc | rinnovo in stand - by | ' Non c' è fretta' - Sport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il monegasco ha ancora due anni di contratto: 'Prima pensiamo a vincere'. Ma piace alla Mercedes per il dopo - ...

Il monegasco ha ancora due anni di contratto: 'Prima pensiamo a vincere'. Ma piace alla Mercedes per il dopo - ...Iltra l'inglese sette volte campione del mondo e la Mercedes non appare al momento in ...Stella) Peter Windsor ipotizza che la mossa di Toto Wolff sarebbe quella di assicurarsi Charles...

Leclerc, rinnovo in stand-by: "Non c’è fretta" QUOTIDIANO NAZIONALE

F1 | Ferrari: per Vasseur è strategico il rinnovo di Leclerc Motorsport.com - IT

Frederic Vasseur: “Il rinnovo del contratto di Charles Leclerc non è ... Eurosport IT

Massa consiglia Vasseur: "Rinnovo per Leclerc a metà stagione" FormulaPassion.it

F1 | Leclerc: "SF-23, i dati del simulatore sono incoraggianti" Motorsport.com - IT

Leclerc ha compiuto un paio di giri al volante della SF-23 ... "Voglio dire, credo che sia sempre importante essere competitivi. Poi, parlando del mio rinnovo in Ferrari, non è una cosa a cui ho già ...Il primo Gp della nuova stagione è ormai alle porte, ma in casa Ferrari tiene banco il discorso legato ad un rinnovo ...