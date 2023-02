Le storiche immagini del primo avvistamento del relitto del Titanic | GUARDA

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il Woods Hole Oceanographic Institution ha pubblicato un raro video deldel, filmato durante un'immersione nel 1986. La spedizione era guidata da Robert Ballard: ila riuscire nell'impresa di riprendere il famoso transatlantico a 2,4 miglia sotto la superficie del mare. Il piroscafo da crociera è affondato nell'oceano Atlantico durante il suo viaggio inaugurale partito da Southampton, Inghilterra, e diretto a New York, Stati Uniti, nell'aprile del 1912. La nave si scontrò con un iceberg e cadde a picco causando la morte di circa 1500 persone. Lesono state pubblicate in occasione del 25° anniversario del film vincitore del premio Oscar ''.

... anche se non ci sono, ovviamente, delle proveche dimostrino una connessione diretta tra ... Alcune frasi divertenti per San Faustino 2023, da inviare su WhatsApp Ecco alcune frasi e...... la terza stagione dal 15 marzo su Apple TV+ 14 Feb 2023 Dopo levittorie agli Emmy per la ... Pubblicità Disney+ ha diffuso le primee la data di lancio... 13 Feb 2023 Disney+ ha ...

50 immagini storiche che vi daranno una visione affascinante del ... Keblog

SICCITA' La grande sete del Sudmilano, i corsi d'acqua sono ai ... Il Cittadino

McLaren si svela, le prime immagini della MCL60 - FOTO FormulaPassion.it

Pooh – Un attimo ancora, il docu-film sulla vita e carriera della storica band su Rai1 SuperGuidaTV

Consiglio: inaugurato ufficialmente il primo archivio storico di una ... In Consiglio

Pesci morti che galleggiano nei rii. È lo strano fenomeno che sta accadendo a Venezia da alcuni giorni, in concomitanza con la bassa marea persistente che permette di vedere con nitidezza i fondali de ...7 anni di lavoro, 2 tomi, più di 1200 pagine e 1300 foto: l'ambiziosa opera del designer Marcin Wichary sta per diventare realtà grazie a una campagna di crowdfunding.