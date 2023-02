Le polpette di broccoli | piaceranno anche ai bambini Solo 45 kcal!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il piatto che ti presentiamo oggi è di quelli che possono risolvere le serate in cui non sai che pesci pigliare. Si tratta di appetitosea base di. A chi non piacciono le? Tra l’altro, lo sappiamo, sonoun modo eccellente per svuotare il frigo, perché si possono preparare praticamente con tutto, eper far mangiare le verdure ai. Vediamo subito come si preparano. Gli ingredienti Per dodici porzioni ci occorreranno: 300 grammi di broccolo romano; 200 grammi di prezzemolo fresco tritato; quanto basta di pepe e sale; un filo di olio extravergine di oliva; pan grattato q.b. La preparazione La prima cosa è sciacquare accuratamente i, dopodiché se ne ricavano le cimette, staccandole dal gambo e cercando di dar loro ...