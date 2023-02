(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Life&People.it, ansia, depressione ed una guerra con sé stessi che incute timore, così tanto da lasciarsi sotterrare fino a sprofondare. È una lotta quotidiana quella con sé stessi che non può essere vinta da soli. Accettarlo non è facile perché in fin dei conti ognuno di noi vive contemporaneamente due vite. Potremmo riassumere così il messaggio potente e diretto che è arrivato quest’anno sul palco dell’Ariston. Anon ha fatto paura parlare e raccontare delle debolezze, del viaggio che ogni giorno facciamo con la mente, tra la vita quotidiana e quella dei sogni, di quello che mostriamo e di quello che, invece, tendiamo a nascondere e della possibilità, salvifica, di farsi aiutare perché solo così è possibile risalire la china. Le “Due vite” di Marco Mengoni ed i “Supereroi” di ...

Il rialzo dei prezzi catalizza ledegli italiani. Il 75,4% degli occupati è convinto che non ... In alcuni Paesi, come quelli anglosassoni, le strutture sociali hanno mostrato una...... questo film diventato un cult porta sullo schermo le, le stranezze e i sentimenti della dolce Amélie , una giovane donna all'apparenza forte, ma in realtà abitata da molte. Il ...

Le paure e le fragilità dell’anima a Sanremo conquistano tutti Life and People

A ridosso di Sanremo Elodie racconta le proprie fragilità e paure alfemminile.com

Elodie a Sanremo 2023: Non ho mai avuto paura di mostrare le mie ... Fanpage.it

Elodie: «Sono fiera delle mie fragilità» Vanity Fair Italia