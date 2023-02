Le parole contestate di Bonaccini su Meloni a La7 | “Non è una fascista | è certamente capace Va usata misura nelle critiche”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Giorgianon è una, è una persona. Ha idee molto lontane e diverse dalle mie. Dovrà dimostrare di essere all’altezza di guidare un governo come quello italiano. Sono troppi pochi mesi che è partita. Anche quando critichiamo, io dico a tutti: usiamo”. Così Stefano, candidato alla segreteria del Partito Democratico, intervenendo a Coffee Break su La7 si allinea, di fatto, alle posizioni espresse dal segretario uscente del Pd, Enrico Letta, che, intervistato dal New York Times, ha rilasciato dichiarazioni concilianti nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. “Noi siamo stati al governo quasi ininterrottamente per 11 anni e il problema è che poi dicono ‘perché non lo avete fatto voi’? ...

articoli di stampa attestanti che determinate notizie attinenti alle vicende processuali... e secondo i giudici ' non si è lasciata influenzare', anzi, le sueservono a 'corroborare' ...... il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha fatto alcunedichiarazioni sul ... Il governo di Meloni si è quindi affrettato a smentire ledi Berlusconi e a chiarire le proprie ...

