Le pagelle di Milan-Tottenham 1-0 | basta Diaz

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilsi riaccende proprio in una delle sue notti, quella della Champions League. Dopo 9 anni di assenza, i rossoneri tornano agli ottavi della competizione battendo il1-0 nella gara di andata. In un San Siro strapieno i ragazzi di Stefano Pioli regalano una notte romantica per i tifosi, nel giorno di San Valentino. Prestazione solida e di grande attenzione difensiva, a proteggere il preziosissimo gol di Brahim. Di fatto inconcludente il team di Antonio Conte, che incassa la sua seconda sconfitta da allenatore contro Pioli. E per la prima volta nella storia ilha la meglio sugli Spurs. Gara di ritorno che si giocherà l’otto marzo al White Hart Lane. A seguire ledi. Ledi ...