Le librerie-caffè a Roma | ecco le più belle a Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), al suo interno, nasconde dei piccoli angoli in cui cultura e gastronomia si uniscono, dove ci si può astrarre dal quotidiano: iletterari. L’intento delle, o in qualsiasi modo si vogliano chiamare, è promuovere un’arte, un passatempo che, piano piano, sta perdendo la sua importanza: la lettura.quindi i 4 posti di, alcuni più piccoli e tranquilli, altri più spaziosi e vivaci, dove una buona bevanda o un buon pasto si combinano con un libro o un fumetto, qualsiasi siano i gusti del lettore. Giufà libreriaquesto locale si trova nel cuore di San Lorenzo, specificatamente in Via degli Aurunci, 38. Nata come una libreria indipendente nel 2005, si propone di accostare un vasto panorama letterario, ...