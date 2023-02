Le immagini più belle dei nerazzurri al lavoro al Suning Training Centre

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Squadra in campo aldi Appiano Gentile: seconda seduta settimanale per iche, dopo l'impegno di campionato di lunedì a Genova, preparano la sfida di sabato contro l'Udinese. La squadra di Inzaghi scenderà in campo sabato alle 20:45 a San Siro per la 23.a giornata di campionato, impegno che precede la sfida di Champions League contro il Porto, in programma il 22 febbraio.