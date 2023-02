Le Iene | tre coppie Vip fanno valutare i loro anelli di fidanzamento | ecco quanto valgono e chi di loro è stato “truffato”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È andata in onda ieri sera una nuova puntata de Le, lo show satirico ideato da Davide Parenti condotto da Belen Rodriguez affiancata da Max Angioni dopo l’addio (non senza polemiche) di Teo Mammucari. Nel corso del programma di Italia Uno, ha decuriosità il servizio sui diamanti di Stefano Corti, ovvero “un diamante è per sempre… ma anche una fregatura”. La Iena, papà bis da poche settimane del piccolo Noa Alexander avuto da Bianca Atzei, ha fatto testare l’anello didi treVip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola e Mirko Gancitano e Guenda Goria. Chi ha fatto un ottimo acquisto e chi invece è? La trasmissione ha fattoi tree dopo un’accurata ...