Le auto a benzina e diesel non si venderanno più

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Adesso è definitivo: stop alle immatricolazioni die veicoli inquinanti, cioè a, in tutta l’Unione europea dal 2035. È arrivato il via libera dell’Eurocamera all’accordo fra i 27 che la Ue aveva raggiunto lo scorso novembre. L’Assemblea Plenaria del Parlamento europeo ha approvato la normativa il 14 febbraio, con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Lee a motoresono destinate e non essere più immatricolate in Europa. Foto Ansa/Epa Stephanie Lecocqe inquinamento Nelle prossime ore la Commissione europea presenterà la proposta di regolamento sui nuovi standard di emissione di anidride carbonica (Co2) per i mezzi pesanti, oltre che per le. Glibus cittadini a zero ...