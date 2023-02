Lazza a San Siro | “Mi sono commosso”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il secondo classificato del Festival allo stadio per vedere il suo Milan Fenomeno. Dopo Sanremo 2023 l’artista, secondo classificato al Festival è tornato da uno dei suoi amori, il Milan. In occasione del match di Champions League tra Tottenham e Milan,ha deciso di andare a San. Forte emozione per lui, visto che la Curva Sud, nel riscaldamento ha deciso di dintornare la sua hit sanremese, “Cenere”. Del resto in queste settimane,non ha mai nascosto la sua fede rossonera. Ha anche trovato il sostegno di calciatori del Milan, come Leao che aveva invitato tutti i rossoneri a votare l’artista. La canzone dista letteralmente spopolando. Il brano è scritto da Jacoporini e Davide Petrella, con le musiche dirini, Petrella, Dario Faini ...