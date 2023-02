Lazio | i tifosi diserteranno lo stadio contro il Cluj | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Idellahanno deciso di non acquistare il biglietto per l’andata degli spareggi di Conference League Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, procede molto a rilento la vendita dei biglietti per, gara d’andata degli spareggi di Conference League. Le vendite sono state infatti appena 8mila. Ilsarebbe da ricercare nel prezzo troppo alto. Fatta eccezione per i ridotti (gli under 16 pagano 5 euro), per entrare in curva e Distinti servono 14 euro (più prevendita). L'articolo proviene da Calcio News 24.