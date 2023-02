Lazio | gli eletti e non in Consiglio | ecco tutti i nomi di chi è entrato e di chi è stato escluso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)chi sono glie noninregionale. Tanti sono iimportanti esclusi così tanti altri sono quelli che non hanno raggiunto abbastanza preferenze per entrare in, glie non inIl nuovoregionale del, composto da 50più il presidente.: Sono 22 i consiglieri di FdI, di cui 13 a Roma (Giancarlo Righini, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marco Bertucci, Fabrizio Ghera, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Marika Rotondi, Flavio Cera e Maria Chiara Iannarelli) 2 a ...