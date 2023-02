Lazio-Cluj | Hysaj | “Tutti vogliamo vincere un trofeo”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Ogni giocatore vuole aggiungere unin più nel palmares e quindi daremo il massimo per arrivare fino alla fine. Mi sono ambientato, sono anche più sereno e tranquillo in allenamento rispetto alla scorsa stagione”. Lo ha detto il terzino dellaElseidin conferenza stampa alla vigilia dello spareggio di andata di Conference League contro il. Poi spiega: “Sarri ha sempre la voglia di insegnare qualcosa di nuovo ai calciatori. Sappiamo giocare a calcio. Siamo un grande gruppo e una grande squadra, dobbiamo essere carichi mentalmente per ogni sfida. Farlo in tre giorni non è semplice ma è il segreto per dare continuità”. SportFace.

ROMA - La Lazio si prepara al debutto in Conference League. Dopo l'eliminazione dall'Europa League non resta che il play-off contro il Cluj per continuare sulla strada europea. Il tecnico Maurizio Sar ...E' sempre una competizione importante, vogliamo battere il Cluj per riprendere fiducia dopo queste ultime partite". E' quanto detto da Nicolò Casale, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del ...