Lavrov | La politica dell' Occidente sta raggiungendo il punto di non ritorno

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L'"vuole trasformare la Russia in uno stato canaglia", ma "non è riuscito a isolarci". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeiintervenendo alla Duma e sottolineando che "si stanno...

2023 - 02 - 15 10:41:15: in Ucraina Occidente verso punto di non ritorno Ladell'Occidente per trasformare l'Ucraina in una roccaforte anti - russa sta raggiungendo il punto di non ...Lo afferma il ministro degli Esteri russo, Sergej, nel suo intervento alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). 'Nel nostro concetto diestera aggiornato, parleremo ...

Roma, 15 feb – Roma, 15 feb – Durissime parole sono state pronunciate questa mattina in un intervento alla Duma dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov mentre a Bruxelles proseguiva il vertice d ...(AGI - Agenzia Italia) “La politica di Washington e dei suoi alleati europei di trasformare l’Ucraina in una testa di ponte anti-Russia ha raggiunto il punto di non ritorno“, ha detto il ministro ...