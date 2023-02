Lavoro | il formatore | “Giovani senza fame vera perché mantenuti da famiglie o Stato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – Pagare per poter lavorare, capitava in passato specie quando, per motivi anche sociali, non si riusciva a fare subito ilche si desiderava e si era disposti a fare lavori più umili pur di perseguire i propri sogni e le proprie aspirazioni. Oggi invece, ed è un dato di fatto, i ragazzi si possono permettere di rifiutare un. “Le faccio una confessione: dassimo io ho pagato per lavorare. Questo non significa minimamente che id’oggi non debbano essere pagati. Al contrario, ritengo che troppe volte siano sotto pagati. Poiché oggi l’offerta disupera la domanda, sono soprattutto le aziende a dover cambiare mentalità e diventare più attrattive per i”. A dirlo ile imprenditore Gianluca Spadoni, presentando ...