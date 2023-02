Lautaro Martinez | nella lite tra Barella e Lukaku atteggiamento da leader

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sampdoria-Inter emotivamente non è stata una partita facile per i calciatori nerazzurri. Il pareggio ottenuto ha lasciato l’amaro in bocca a molti e ha provocato molte tensioni in campo. Uno dei pochi a dimostrare calma e grande capacità diship è stato. Il toro nell’episodio traha fatto vedere di meritare la fascia da capitano UN CALCIATORE NUOVO ?è tornato dal Mondiale in Qatar con una consapevolezza e una maturità diverse. L’attaccante argentino nelle ultime partite ha trovato quella continuità che spesso è mancata nelle passate stagioni. Basti pensare che negli ultimi dieci incontri con la maglia dell’Inter è andato a segno ben 7 volte. Comunque anche quando non ha trovato la via del gol il suo apporto alla ...