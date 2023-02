Lautaro Martinez | feeling non eccellente con il gol contro la Sampdoria

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il solitocon il gol dimostrato dain questo mese non ha trovato conferme a Genovala. Errori non da lui hanno portato l’Inter ad accontentarsi di un pareggio amaro. INTESA –non ha brillatola. L’argentino è forse stato uno dei peggiori in campo (vedi articolo), questa è sicuramente un’anomalia di un mese da assoluto protagonista. Dopo il Mondiale vinto con l’Argentina el toro è tornato più in forma che mai, ha colpito due volte il Milan e segnato gol decisivi come quelli di Cremona o con il Verona. Lunedì però ilcon la porta non ha avuto conferme. Due errori colossali hanno segnato una serata da dimenticare. Il liscio in area piccola ...

Si raffredda una pista per il futuro di: secondo la stampa inglese, l'attaccante argentino dell' Inter non è una priorità per l' Arsenal .... Inter (3 - 5 - 2) : Onana; Pavard (Scalvini), Acerbi, Bastoni; Buchanan (Darmian), Barella, Calhanoglu, Kessié , Dimarco; Thuram ,.

GdS - Lautaro, parole da capitano: ormai ragiona da leader e i tifosi si sentono rappresentati Fcinternews.it

Lady Lautaro contro chi aveva messo in giro la voce della gravidanza: “Volevo uscisse da noi” Golssip

Lautaro come Vlahovic: doppia esclusione inattesa CalcioMercato.it

Inter Udinese, il tandem Lukaku-Lautaro verrà riproposto Inter News 24

Inter, incantesimo finito: Lautaro Martinez va via | Dove giocherà l’anno prossimo Tennis Press

