' L' aumento di capitale per la Crv? Importantissimo per il suo futuro'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il sindacato fa il punto sulle indiscrezioni che vedrebbero il gruppo Ion "candidato" a entrare nella Cassa. Furiesi (Fisac Cgil): 'Mi chiedo come potrebbe cambiare l'assetto stesso dell'istituto con ...

Aumento di capitale ed equity crowdfunding Startup-News.it

Aumento di capitale per Aryel: attivi Prana Ventures e un pool di ... Financecommunity

Giovannelli e DWF nell'aumento di capitale di Kampos Legalcommunity

GOP e Hilex nell'aumento di capitale di CercaOfficina.it NT+ Diritto

Conceria Milanese perfeziona aumento di capitale per risanare il ... BeBeez

Brescia si conferma capitale italiana… anche delle escort. Secondo i dati diffusi dal portale specializzato Escort Advisor, infatti, nella leonessa operano mensilmente 1.189 operatrici e operatori del ..."Al di là di chi possa entrare, un aumento di capitale è importantissimo per la Cassa e per il suo futuro. L’entrata di Ion è tutta da confermare. Si tratta di un gruppo che, in linea di massima, ha ...